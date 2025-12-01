Putin, Çinli Vatandaşlara Vize Muafiyeti Getirdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarının ülkeye 30 güne kadar vizesiz girişine izin veren bir kararnamayı imzaladı. Bu uygulama 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli olacak. Çin de bu yıl Rus vatandaşları için vize uygulamasını kaldırmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını öngören kararnameyi imzaladı.
Putin'in onayladığı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayımlandı.
Buna göre, Çin vatandaşları Rusya'ya 30 güne kadar vizesiz seyahat edebilecek ve bu uygulama 14 Eylül 2026'ya kadar geçerli kalacak.
Çin de bu yıl Rus vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını kaldırmıştı.
Rus tur şirketleri, Çin'in vize adımının ardından bu ülkeye yönelik uçak bileti taleplerinde yüzde 30'u aşan artış yaşandığını bildirmişti.
Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel