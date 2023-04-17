Putin, Çin Savunma Bakanı Şangfu ile görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile Moskova'da bir araya geldi. Görüşmede, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu da yer aldı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, Çin Savunma Bakanı Şangfu ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, askeri-teknik iş birliğini ele aldıkları ifade edildi. Görüşme sırasında açıklama yapan Putin, 'Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler ekonomi, sosyal, kültürel ve eğitim sektörleri olmak üzere her alanda çok iyi bir gelişme göstermektedir. Ancak askeri birimlerimiz aracılığıyla da aktif bir şekilde çalışıyor, bizim için faydalı olan bilgileri düzenli olarak paylaşıyor, askeri-teknik işbirliği alanında işbirliği yapıyor, ortak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz' dedi.

'ULUSLARARASI VE BÖLGESEL GÜVENLİĞE KATKI SAĞLIYOR'

Putin'in ardından söz alan Şangfu, askeri iş birliğinin uluslararası ve bölgesel güvenliğe katkı sağladığını belirterek, 'Son zamanlarda Rusya ve Çin arasında askeri ve askeri-teknik alanlardaki işbirliği çok iyi bir şekilde gelişmektedir. Bu da küresel ve bölgesel güvenliğe büyük katkı sağlamaktadır. Ülkelerimiz arasındaki ilişkiler, silahlı kuvvetlerimiz arasında 70 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve her geçen gün daha da güçleniyor. Doğal olarak liderlik diplomasisi bunda kilit bir rol oynuyor' ifadelerini kullandı.