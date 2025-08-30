Putin, Çin'e Yapacağı Ziyaret Öncesi İkili İlişkileri Değerlendirdi

MOSKOVA, 30 Ağustos (Xinhua) - Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile ikili gündemin tüm yönleri hakkında derinlemesine görüşmeler yapmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Putin, Çin'in Tianjin kentinde düzenlenecek Shanghai İşbirliği Örgütü Zirvesi ve ardından Beijing'de düzenlenecek Zafer Günü anma törenlerine katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret öncesinde verdiği yazılı röportajda, Xi'nin mayıs ayında Rusya'ya yaptığı ziyareti "büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

Putin, "Çok yakında, Cumhurbaşkanı Xi'nin daveti üzerine Çin'e bir iadeiziyaret gerçekleştireceğim" diyerek, Xi ile ikili gündemin tüm yönleri hakkında derinlemesine görüşmeler yapmayı ve acil bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla beklediğini ekledi.

Rus lider, "Rusya olarak, Çin liderinin kapsamlı ortaklığımızı ve stratejik işbirliğimizi ilerletme konusundaki gerçek bağlılığına büyük değer veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Putin, ticaret ve ekonomik işbirliği konusunda Rusya ile Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin benzeri görülmemiş bir düzeye ulaştığını ve 2021'den bu yana ikili ticaretin yaklaşık 100 milyar dolar arttığını kaydetti.

Ticaret hacmi açısından Çin'in açık ara Rusya'nın en önde gelen ortağı olduğunu, Rusya'nın ise geçen yıl Çin'in dış ticaret ortakları arasında beşinci sırada yer aldığını belirten Putin, Rusya ile Çin arasındaki işlemlerin neredeyse tamamen ruble ve yuan cinsinden gerçekleştirildiğini de sözlerine ekledi.

Putin, Rusya'nın Çin'e petrol ve doğal gaz ihracatı konusunda lider konumunu sağlam şekilde koruduğunu belirterek, iki tarafın ikili ticaret engellerini azaltmak için ortak çabalarını sürdürdüğünü söyledi.

"Rusya, Çin'in otomobil ihracatının en önemli pazarlarından biri" diyen Putin, "Birlikte, yüksek teknolojili üretim ve altyapı tesisleri inşa ediyoruz. İnşaat malzemeleri sektöründe de büyük ölçekli planlarımız var" diye ekledi.

Putin, "Özetle, ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticaret ve endüstriyel işbirliği birçok alanda ilerleme kaydediyor. Yaklaşan ziyaretim sırasında, karşılıklı yarar sağlayan işbirliğimizin gelecekteki perspektiflerini ve Rusya ve Çin halklarının yararına olacak şekilde bu işbirliğini yoğunlaştırmak için atılacak yeni adımları kesinlikle görüşeceğiz" diye konuştu.