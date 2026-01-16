Haberler

Putin: Küresel Meselelerde BM'nin Merkezi Rolü Güçlendirilmeli

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni atanan büyükelçilerin güven mektuplarını sunduğu törende, BM'nin küresel meselelerdeki kilit rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Tek taraflı eylemlere karşı dengeli bir dış politika izleme kararlılığını ifade etti.

MOSKOVA, 16 Ocak (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel meselelerde Birleşmiş Milletler'in üstlendiği kilit ve merkezi rolün güçlendirilmesinden yana olduklarını ifade etti.

Perşembe günü, yeni atanan yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını sunduğu törende konuşan Putin, bazı ülkelerin "güçlünün haklı olduğu" anlayışıyla kendi iradelerini dayatmayı ve başkalarına ders verip emirler yağdırmayı meşru gördüklerine dikkat çekti.

Diplomasinin yerini "giderek tek taraflı ve son derece tehlikeli eylemlere bıraktığını" belirten Putin, BM Şartı'nın hükümlerinin günümüzde her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı.

Dengeli ve yapıcı bir dış politika izlemeyi sürdüreceklerini kaydeden Putin, tüm ortaklarıyla gerçek anlamda şeffaf ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkiler sürdürmeye kararlı olduklarını ifade etti.

