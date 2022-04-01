"Putin Bazı Danışmalarını Kovmuş ya da Ev Hapsine Aldırmış Olabilir"
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Başkan Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in kendini soyutlamış gibi göründüğünü ve bazı danışmanlarını kovmuş ya da ev hapsine aldırmış olabileceğini söyledi.
Başkan Joe Biden, Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in kendini soyutlamış gibi göründüğünü ve bazı danışmanlarını kovmuş ya da ev hapsine aldırmış olabileceğini söyledi
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
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