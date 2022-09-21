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Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları...

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Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, 'Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları...

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Vladimir Putin Ukrayna Rusya Güncel Haberler

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