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Putin: Batı, Ukrayna'ya yapılan ateşkes teklifine rasyonel yaklaşmıyor

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yaptığı ateşkes teklifinin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını söyledi. Putin, BRICS'in dünya düzeni için önemine de vurgu yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yaptığı ateşkes teklifinin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını söyledi.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da başlayan 10. Primakov Okumaları Uluslararası Forumu katılımcılarına mesaj gönderdi.

Forumun son yıllarda önemli hale geldiğini kaydeden Putin, bu forumda, küresel ekonomi ve siyasetle ilgili güncel konuların ele alındığına işaret etti.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu BRICS'in önemine işaret eden Putin, bu yapının dünyada birçok ülkenin çıkarlarını temsil ettiğini söyledi. Putin, "BRICS, dikte ve zorlayıcı baskılardan bağımsız eşitlik ilkelerine dayalı adil ve demokratik bir dünya düzeninin inşa edilmesi sürecinde öncülük ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Batı, Ukrayna ile ilgili teklifimize rasyonel yaklaşmıyor"

Mesajında Ukrayna krizine de değinen Putin, 14 Haziran'da "Ukrayna'nın birliklerini Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya'dan çekmesi ve NATO'ya katılma isteğinden vazgeçmesi halinde Kiev ile müzakerelere başlayabilecekleri" yönünde teklifte bulunduğunu anımsattı.

Putin, bu teklifin çatışmaları durdurabileceğini ancak Batı'nın bu teklife rasyonel yaklaşmadığını belirterek "Teklifimizin özüne bakmak istemeyen Batılı siyasetçilerin aksine, foruma katılanların bu konuya rasyonel bir şekilde yaklaşacaklarını, bu teklifin gerçekten çatışmaların durdurulmasını öngördüğünü ve meselenin siyasi diplomatik yollarla çözüm sürecine geçişini görebileceklerini umuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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