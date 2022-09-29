Putin, Batı'nın BDT alanında yeni meselelerle ilgili senaryolar üzerinde çalıştığını söyledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batı'nın Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) alanında yeni meselelerin yaratılmasıyla ilgili senaryolar üzerinde çalıştığını belirtti.

Putin, başkent Moskova'yı ziyaret eden BDT ülkelerinin güvenlik ve istihbarat servisleri yöneticileriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, mevcut koşullarda iç ve dış tehditlerin arttığına dikkati çekerek "Gözlerimizin önünde dünyada daha adil düzenin kurulmasıyla ilgili zor bir süreç devam ediyor. Bu süreç, bilinen sorunlarla birlikte sürüyor. Tek kutuplu hegemonya bozuluyor." dedi.

Batı'nın bunu kabul etmek istemediğini, yeni kriz ve sorunlar yarattığını söyleyen Putin, şöyle konuştu:

"Mevcut karmaşık ve gergin uluslararası durumda, dış güvenlik ve iç istikrar, ileride devletlerimizin ekonomik ve sosyal kalkınması için en önemli şartlardır. BDT ülkeleri, mevcut ve oluşabilecek zorlukları engellemek için uyumlu şekilde hareket etmeli, birbirine olan desteğini sürekli güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, uluslararası arenada çıkarlarımızı savunabilir, kötü niyetlilere karşı koyabiliriz."

Putin, dünyadaki mevcut durumun dikkatlice izlenmesi ve analiz edilmesi gerektiğini vurgulayarak "BDT alanında, yeni meselelerin kışkırtılmasıyla ilgili Batı'da senaryolar üzerinde çalışıldığını biliyoruz. Var olan sorunlar bizim için yeterlidir. Rusya ve Ukrayna arasında ve diğer BDT ülkelerinin sınırlarında olanlara bakmak yeterlidir. Elbette, tüm bunlar, Sovyet Birliği'nin dağılmasının sonuçlarıdır ancak tüm Asya Pasifik bölgesinin de istikrarsızlaşması yönünde riskler artıyor." dedi.

BDT kapsamında, entegrasyon yönündeki ilişkilerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Putin, "Rusya'nın BDT ülkeleriyle ticaret, üretim ve yatırım alanındaki iş birliği hacmi, ABD ve müttefikleri tarafından yapılan baskı, şantaj ve uygulanan yasa dışı yaptırımlara rağmen artıyor." ifadesini kullandı.

"Afganistan'da terör grupları faaliyetlerini sürdürüyor"

Afganistan'daki duruma değinen Putin, "Afganistan'da terör ve aşırılıkçı gruplar, aktif şekilde faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor." diye konuştu.

Söz konusu grupların BDT ülkeleri dahil, Afganistan'ın komşu ülkelerine yönelik tehdit oluşturduğuna işaret eden Putin, bu tehditlere karşı önlem alınması gerektiğini vurguladı.