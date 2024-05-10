Üye Girişi
Haberler

Putin, başbakan adayı olarak Mihail Mişustin'i parlamentoya sundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başbakan adayı olarak Mihail Mişustin'in ismini parlamentoya sundu. Parlamentonun onaylaması halinde Mişustin'in hükümetin yapısına ilişkin önerilerini sunması gerekecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, başbakan adayı olarak Mihail Mişustin'in ismini parlamentoya sunduğu bildirildi.

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Putin, Devlet Duması'na Mihail Mişustin'in başbakanlık görevine adaylığı konusunda teklif sundu." ifadesine yer verdi.

Ülkede 2020 yılındaki anayasa değişikliğiyle modern Rusya tarihinde ilk kez Duma'nın hükümet oluşumuna dahil olacağına dikkati çeken Volodin, parlamentonun başbakan, başbakan yardımcıları ve bakanları onaylayacağını belirtti.

Volodin, "Yasama ile yürütme erkleri arasında ortak çalışmalarda yeni bir etap başlıyor. Daha önce sorunlar genellikle hükümetin veya bakanlardan birinin eksiklikleriyle açıklanıyordu, şimdi hem hükümet hem de milletvekilleri sorumlu olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü genel kurul toplantısında adaylık konusunun ele alınacağını açıklayan Volodin, başbakan adayı Mişustin'in milletvekillerine sunum yapacağını, ardından soruları cevaplayacağını kaydetti.

Volodin, siyasi parti temsilcilerinin yeni hükümetle ilgili konuşmalar yapacağını, başbakan adaylığı konusunda milletvekillerinin genel kurulda oylama gerçekleştireceğini bildirdi.

Putin, bu yıl devlet başkanı seçimlerindeki galibiyetinin ardından 7 Mayıs'ta yemin ederek yeni dönemdeki görevine başlamıştı. Yasalar gereği Mihail Mişustin'in başbakanlığındaki hükümet istifa etmişti.

Parlamentonun, Putin'in başbakanlığa önerdiği Mişustin'in ismini onaylaması gerekiyor.

Parlamentonun başbakan adaylığını onaylaması halinde Mişustin'in bir hafta içinde federal yürütme organlarının yapısına ilişkin önerilerini Rusya Devlet Başkanı Putin'e, iki hafta içinde de başbakan yardımcıları ve icracı bakan adaylarının isimlerini Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na sunması gerekiyor. Bu süre zarfında Duma'nın, başbakan yardımcıları ve bakan adaylarını da onaylaması gerekecek.

Putin, dışişleri bakanı, savunma bakanı, adalet bakanı, acil durumlar bakanı ve içişleri bakanını, Rusya Parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi ile istişare ederek Duman'ın onayı olmadan doğrudan atayacak.

Yasalar gereği yeni hükümetin onaylanma süreci en fazla 20 Mayıs'a kadar sürebilecek.

Kaynak: AA / Güncel

Rusya Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? İstanbul'da bugün hava nasıl olacak, sıcak mı, yağmurlu mu? 10 Mayıs Cuma hava durumu! UZUN YOLA ÇIKMADAN ÖNCE ARAÇ BAKIMI NASIL OLMALI? #128663 Yol öncesi araçta dikkat edilmesi gerekenler! MEB öğretmen il içi ihtiyaç kontenjanı açıklandı mı? Öğretmen il içi yer değiştirme başvurusu ne zaman? ANNELER GÜNÜ MESAJI 2024! #128144 Anneler günü mesajı, anlamlı sözler neler? Anneler günü şiirleri, en güzel sözler... Tramer nedir? Tramer ve hasar kaydı aynı mı? Arabada Tramer yok ne demek? MHRS RANDEVU SİSTEMİ NASIL OLACAK? #127973 Bakan Koca yeni MHRS hastane randevu sistemini açıkladı! Lassa Ateşi Nedir? Nasıl Tedavi Edilir? Anneler Günü ne zaman 2024? Anneler gününe kaç gün kaldı? Eril ve dişil enerji ne demek? Eril ve dişil enerjiyi artırmak için ne yapmalı? MHRS RANDEVU AL | MHRS randevu nereden alınır? #127971 Hastane randevusu en erken ne zaman alınır? MHRS randevu ekranı! Onaylı randevu nedir? Hastane için onaylı randevu nereden, nasıl alınır? İNCİ TANELERİ'NDE ÇALAN ŞARKININ ADI NE? #127925 Dağlara mı yazdın, sulara mı yazdın şarkı sözleri - Songül Güner! FULL DİNLE Kızılcık Şerbeti 62. bölüm izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? GÜNCEL İŞSİZLİK ORANI 2024: Mart ayı işsizlik oranı açıklandı mı, ne kadar? 2024 AUZEF BAHAR DÖNEMİ vize sınav sonuçları açıklandı mı? #128226 AUZEF sonuçları görüntüleme ekranı!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title