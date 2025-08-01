Putin, Barış Müzakereleri İçin Umutlu Konuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Ukrayna arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen üçüncü tur barış müzakerelerinin olumlu olduğunu belirterek, "Müzakerelere her zaman ihtiyaç var. Müzakereler önemli." dedi.

Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldiği Ladoga Gölü'ndeki Valaam Adası'nda gazetecilerin sorularını cevapladı.

Rusya-Ukrayna arasında 23 Temmuz'da İstanbul'da düzenlenen üçüncü tur barış müzakerelerini değerlendiren Putin, "Müzakerelere her zaman ihtiyaç var. Müzakereler önemli. Müzakereler genel olarak olumlu. Binlerce kişinin vatanına dönmesini olumsuz karşılanabilir mi? Bu olumlu." dedi.

Ukrayna'ya bin askerin cenazesini teslim ettiklerine, bunun karşılığında da onlarca Rus askerin cenazesini aldıklarını kaydeden Putin, bunun da olumlu olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Müzakerelerdeki tüm hayal kırıklıkları aşırı beklentilerden kaynaklanıyor. Ancak krizin barışçıl çözümüne ulaşmak için kamuoyuna açık değil, sakin şekilde sessizce kapsamlı istişareler yapmak lazım. Bunun için Ukrayna'ya üç çalışma grubu oluşturmayı teklif ettik. Genel olarak Ukrayna tarafı buna olumlu tepki verdi. Bu şekilde müzakereleri sürdürme ve uzlaşı yollarını arama konusunda anlaştık. Bu gruplar henüz çalışmaya başlamadı. Bu sürecin başlatılacağını umuyoruz."

Ukrayna ile ilgili belirledikleri hedeflerin değişmediğini aktaran Putin, krizin nedenlerinin ortadan kaldırılması ve güvenlikle ilgili sorunların çözülmesi gerektiğini vurguladı. Putin, "Ukrayna heyeti, Rusya ve Ukrayna'nın güvenliğinin ortak Avrupa güvenliği çerçevesinde sağlanması fikrini dile getirdi. Bunun doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'da Rus dili ve kilisesiyle ilgili sorunların da çözülmesi gerektiğini belirterek, "Tüm bu konuların bir bütün olarak ele alınması ve hiçbir sınırlama olmaksızın istişare edilerek, uzun vadeli ve kalıcı barışın temeli haline gelmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin "Rusya ile müzakere etmenin anlamı yok ve yönetim değişene kadar beklenmeli" yönündeki açıklamasına ilişkin ise, "Eğer Ukrayna yönetimi müzakereler için uygun zamanın henüz gelmediğini ve beklenmesi gerektiğini düşünüyorsa, beklemeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Rus yönetiminin meşru olduğunu belirten Putin, "Aynısı Ukrayna için söylenemez. Ukrayna'daki iktidar, ülkenin Anayasasına uygun değil. Anayasa'nın ihlali söz konusu." diye konuştu.

"Oreşnik füzelerinin seri üretimine başlandı"

Ukrayna savaşının gidişatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Putin, Rus ordusunun tüm cephe hattında ilerleyişini sürdürdüğünü söyledi.

Rusya'nın Donetsk bölgesindeki Çasiv Yar şehrini birkaç gün önce ele geçirdiğini vurgulayan Putin, söz konusu gelişmeyi reddeden Ukrayna yönetiminin cephedeki gelişmeler hakkında yanlış bilgilendirildiği yorumunda bulundu.

Putin, bir süre öncesine kadar Rusya'nın stratejik yenilgiye uğratılmasına yönelik söylemleri hatırlatarak, "Bugün ise farklı, ateşli bir tutkuları var ve ne pahasına olursa olsun ilerleyişimizi durdurmak istiyorlar. Bize iyi bir yaşam vaat ediyorlar veya tehditlerde bulunuyor." dedi.

Batılı ülkelerin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara ilişkin konuşan Putin, "Avrupa Birliği (AB) ekonomik bir dev ama siyasi bir cüce. Bunlar benim sözlerim değil, kimseyi kırmak istemem. Bugünün dünyasında egemenlik, ekonomik kalkınma için de kilit bir rol oynamaktadır." ifadelerini kullandı.

Putin, AB'nin eskiden de fazla egemen bir birlik olmadığını belirterek, "Bugün ise hiç egemen olmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Ekonomik kayıplara uğruyorlar ve siyasi egemenliğin kaybı, ekonomik egemenliğin kaybına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Oreşnik" hipersonik balistik füze sisteminin ilk seri üretiminin tamamlanarak Rus ordusuna teslim edildiğine işaret eden Putin, Belarus'a da yıl sonuna kadar sistemin yerleştirilmesinin planlandığını kaydetti.