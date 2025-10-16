Putin: Avrupa'nın Enerji Tedarikindeki Değişim Yeniliklerle Dolu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri sonucu enerji mimarisinin bozulduğunu belirterek, "Avrupa'nın adımları, tedarik yönümüzü daha umut verici ve sorumlu alıcı devletlere doğru değiştirdi." dedi.

Putin, başkent Moskova'da düzenlenen "Rus Enerji Haftası" uluslararası forumunun ana oturumuna katıldı.

Burada konuşan Putin, küresel enerji ilişkilerinin yeniden yapılandırıldığını belirterek, "Yeni ekonomik kalkınma merkezleri ortaya çıkıyor. Orada enerji tüketimi artıyor. Ancak bazı Batılı seçkinlerin saldırgan eylemleri sonucu enerji mimarisi yapay şekilde bozuluyor." ifadesini kullandı.

Birçok Avrupa ülkesinin, siyasi baskılar nedeniyle Rus enerji kaynaklarını tedarik etmekten vazgeçtiğine işaret eden Putin, "bunun sonucunda Avrupa Birliği'nin (AB) sanayi potansiyelinin düştüğünü, petrol ve doğal gaz fiyatının arttığını, Avrupa'da üretilen ürünlerin rekabet gücünü yitirdiğini" dile getirdi.

Putin, "Avrupa'nın adımları, tedarik yönümüzü daha umut verici ve sorumlu alıcı devletlere doğru değiştirdi." dedi.

"Küresel enerji piyasasında değişiklikler yaşanıyor"

Putin, küresel enerji piyasasında değişikliklerin yaşandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Tedarik zinciri yeniden biçimlendiriliyor, enerji lojistiği Küresel Güney'e, yani Asya Pasifik bölgesi, Afrika ve Latin Amerika'nın ülkelerine doğru kayıyor. İhtiyaçlar ise giderek artıyor. Rusya, haksızca uygulanan rekabet mekanizmalarına rağmen petrol üreticileri arasında lider konumunda kalıyor. Küresel üretimin yaklaşık yüzde 10'unu karşılıyoruz. Bu yıl, 510 milyon ton petrol üretmeyi planlıyor."

Putin, yeşil enerji mekanizmalarına önem verdiklerini dile getirerek, "Rusya'da elektriğin yüzde 87'si, minimum karbon ayak iziyle üretiliyor. Gaz, nükleer enerji, yenilenebilir ve hidroelektrik enerji kaynaklarını kastediyorum." ifadelerini kullandı.

Nükleer enerjiye de önem verdiklerini söyleyen Putin, Mısır, Bangladeş, Türkiye'de nükleer enerji santrallerini inşa ettiklerine dikkati çekti.

Putin, "Uzmanlar, nükleer enerjinin gelecekte küresel enerji dengesinin destekleyici yapılarından biri haline geleceğini söylüyor. 2050 yılına kadar dünyadaki nükleer santral kapasitesi neredeyse 2 katına çıkacak." diye konuştu.

Yapay zeka, veri depolama ve işleme tesisleri dahil dijital ekonominin elektriğe talebi artırdığını kaydeden Putin, bunu yakıt ve enerji sektörüyle ilgili planlarında dikkate aldıklarını söyledi.