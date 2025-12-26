Haberler

Putin, Rus askeri sanayi alanında yapay zekanın entegre edilmesi gerektiğini belirtti

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri savunma alanında yapay zekanın entegrasyonuna yönelik çalışmaların önemini belirterek, ileride yapılacak çok iş olduğunu ifade etti. 2027-2036 dönemi için askeri savunma sektörü üzerine düzenlenen toplantıda, silah üretiminde yaşanan artışlar da paylaşıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri savunma alanında yapay zekanın entegre edilmesine yönelik çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini belirterek, "İleride yapılacak çok iş var." dedi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rus yetkililerle 2027-2036 döneminde Rusya'nın askeri savunma sektörünün gelişimi ve silahlanmasına yönelik devlet programının ele alındığı bir toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Putin, askeri sanayi alanında faaliyet gösteren işletmelerin, Rus ordusunun ihtiyaç duyduğu miktarda askeri malzemeyi ürettiğini söyledi.

Putin, son yıllarda silah üretiminde kayda değer artışlar yaşandığını belirterek, "Bu yıl, 2022'ye kıyasla (Ukrayna'da) özel askeri operasyonda kullanılan askeri malzeme üretimi kat kat arttı. Zırhlı araç üretimi 2,2, hafif zırhlı araç üretimi (piyade savaş araçları ve zırhlı personel taşıyıcılar) 3,7, askeri uçak üretimi 4,6, otomotiv ekipman üretimi 5,7, topçu üretimi 9,6, iletişim ve elektronik ekipman üretimi 12,5, kişisel koruyucu ekipman üretimi 17,9, mühimmat üretimi ise 22 kat arttı." dedi.

Bu yöndeki çalışmaların sürdürüleceğini kaydeden Putin, "Test ve poligon merkezleri ile modern malzemelerin geliştirilmesine ve yapay zekanın entegre edilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmeli. Bu alanda bazı ciddi sonuçlar elde ettik ancak ileride yapılacak çok iş var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
