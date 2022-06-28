Putin: "Afganistan'da tüm etnik grupların, yönetimde temsil edilmesi gerekiyor" - Haberler

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Putin: "Afganistan'da tüm etnik grupların, yönetimde temsil edilmesi gerekiyor"

AA - Dmitri Chirciu - Güncel
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Putin: 'Afganistan'da tüm etnik grupların, yönetimde temsil edilmesi gerekiyor'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da tüm etnik grupların, ülkenin yönetiminde temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'da tüm etnik grupların, ülkenin yönetiminde temsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın 24 Şubat'ta başlamasından bu yana ilk yurt dışı ziyaretini Tacikistan'a gerçekleştiren Putin, başkent Duşanbe'de Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ve Tacikistan arasındaki ilişkilerin geliştiğini ve ikili ticaretin büyümesinde yılın ilk 3-4 ayında "rekor" yaşandığını söyledi.

Güvenlikle ilgili konulara önem verdiklerine dikkati çeken Putin, Afganistan meselesine değinerek, "Bu ülkede, durumun düzelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Durumu kontrol altında tutan güçlerle ilişki kurmaya çalışıyoruz. Tüm etnik grupların, Afganistan'ın yönetiminde temsil edilmesi gerekliliğinden yola çıkıyoruz. Bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Afganistan'da tüm siyasi güçlerle temasta olduklarını dile getiren Putin, söz konusu ülkeden heyetin haziran başında düzenlenen 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumuna (SPIF) katıldığını hatırlattı.

Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman da Rusya'nın ülkesinin önde gelen ticari ve ekonomik ortağı kalmaya devam ettiğini belirterek, "Yılın ilk beş ayında karşılıklı ticaret neredeyse yüzde 50 arttı. Bölgeler arasında iş birliği gelişiyor. Rusya'nın 80'den fazla bölgesinin Tacikistan ile ticari ve diğer bağları var." dedi.

İki ülke arasında güvenlik alanında yoğun iş birliğinin sürdürüldüğünü dile getiren Rahman, Putin ile Afganistan'daki durumu ele almaya hazır olduğunu söyledi.

AA / Dmitri Chirciu - Güncel

Togo Cumhuriyeti Vladimir Putin Afganistan Rusya Güncel Haberler

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