Putin, ABD ve İran'a İlişkin Açıklamalarda Bulundu

(ANKARA) – Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, uluslararası medya editörleri ile bir araya geldiği etkinlikte yaptığı konuşmada, Batı'nın izlediği politikaları sert dille eleştirirken, İran ile temasın sürdüğünü ve çatışmanın bölgesel dengeyi tehdit ettiğini söyledi. Putin, İsrail ve ABD'nin İran'ın dini lideri Ali Hamaney'e yönelik olası bir suikast girişimi sorusuna "Bu ihtimali tartışmak istemiyorum. Bunu konuşmak bile istemiyorum" diyerek yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İran-İsrail savaşı, olası rejim değişikliği, nükleer anlaşmalar, ABD ile ilişkiler, NATO'nun genişlemesi ve Ukrayna'daki savaş üzerine açıklamalarda bulundu. İran'da olası bir rejim değişikliğiyle ilgili değerlendirmesinde, toplumun mevcut liderlik etrafında konsolide olduğunu vurgulayan Putin, nükleer hedeflere ilişkin saldırılar için de "Yeraltı nükleer tesisleri hala ayakta" dedi ve tarafların çatışmayı sonlandırmak için diplomatik bir çözüm araması gerektiğini savundu. Putin "Hem İran'ın barışçıl nükleer enerji hakkı korunmalı, hem de İsrail'in güvenliği güvence altına alınmalı" dedi.

İran'a Rusya'dan s ilah d esteği y ok: "İstemiyorlar"

Putin, İran'a hava savunma sistemleri satma tekliflerinin daha önce İran tarafından ilgi görmediğini söyledi. "Şu an İran bizden askeri destek talep etmiyor. Stratejik iş birliği anlaşmasında da savunma alanı yer almıyor" dedi.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme fikrinin "yararlı olacağını" belirtti. Rusya Devlet Başkanı "ABD ile birçok alanda yeniden ilişki kurmak isteyen büyük şirketler temas halinde. Temkinli bir iyimserlik var" dedi.

NATO 'nun savunma bütçesini artırması : "Anlamsız ve bizim için tehdit değil"

Putin, NATO'nun askeri harcamalarını artırmasının Rusya için doğrudan tehdit oluşturmadığını belirterek, "Kendi güvenliğimizi sağlayacak kapasitemiz var. Batı, yüzyıllardır Rusya tehdidini iç politika aracı olarak kullanıyor. NATO ülkelerinin yüzde 5 GSYH savunma harcaması tamamen mantıksızdır" dedi.

Putin, Rusya ile Batı arasındaki ilişkinin 2014'teki Ukrayna krizinden beri bozulduğunu, esas nedenin Kırım değil, Batı'nın Kiev'deki "darbe sürecini desteklemesi" olduğunu söyledi. Rusya Devlet Başkanı "Yanukoviç ile anlaşmaya imza atan Almanya, Fransa ve Polonya birkaç gün sonra olup bitene sessiz kaldı. Sonra bize 'kurallarla yaşayın' dediler. Bu kurallar ne" diyerek Batı ülkelerini çifte standartla suçladı.

Zelenskiy ile g örüşme: "Önemli olan kimin imzaladığı"

Putin, Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşmeye açık olduğunu belirterek, ancak müzakerelerin sonuç doğurabilmesi için imzaların "meşru otorite" adına atılması gerektiğini vurguladı. Putin böylece Zelenskiy'nin savaş nedeniyle seçimleri ertelemesi üzerinden siyasi meşruiyetini bir kez daha sorguladı.

Putin, Almanya'nın Ukrayna'ya silah tedarikini de eleştirerek, Berlin'in artık tarafsız bir aktör olmadığını belirtti. Putin, "Almanya'yı artık arabulucu değil, çatışmanın parçası olarak görüyoruz. Taurus füzeleri ve Alman subayların olası katılımı ilişkileri tamamen bozar" dedi.