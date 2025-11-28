Putin: ABD'nin Ukrayna Önerileri Gelecekteki Anlaşmalar İçin Temel Olabilir

MOSKOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna konusunda önerdiği maddelerin gelecekteki anlaşmalar için temel oluşturabileceğini söyledi.

Putin perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, "Henüz kesin bir seçenek olmadığı için şu anda bu konu hakkında konuşmak uygun olmaz. Ancak bazı hususlar temel öneme sahip" dedi.

Putin, ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmenin öncesinde ve sonrasında ele alınan Rusya'nın tutumunun, ABD tarafının bazı yönlerden dikkate alındığını belirtti.

Putin, "Kesinlikle oturup belirli konuları ciddi şekilde tartışmamız gerekiyor. Her şeyi diplomatik bir dile dökmemiz gerekiyor, çünkü Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planlamadığını genel hatlarıyla belirtmek başka bir şey. Açıkçası, bu kulağa saçma geliyor. Bizim böyle bir niyetimiz hiç olmadı" şeklinde konuştu.

Putin, ABD'nin önerdiği 28 maddelik barış planının uygun kanallar aracılığıyla Rus tarafına iletildiğini ve Rus tarafının bunu gördüğünü ekledi.

Barış planı geçen hafta açıklanmış, ardından ABD, Ukrayna ve çeşitli Avrupa ülkesi temsilcileri pazar günü Cenevre'de bir araya gelerek planı görüşmüştü.

Görüşmeler sonucunda anlaşma maddeleri 19'a indirilmiş ancak kamuoyuna açıklanmamıştı. Bu, Ukrayna krizine diplomatik çözüm arayışlarındaki son gelişme olarak değerlendiriliyor.