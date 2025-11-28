Haberler

Putin: ABD'nin Ukrayna Önerileri Gelecekteki Anlaşmalar İçin Temel Olabilir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna üzerine önerdiği maddelerin gelecekteki anlaşmalar için önemli bir temel oluşturabileceğini belirtti. Putin, konu hakkında daha fazla tartışma yapılması gerektiğini vurguladı.

MOSKOVA, 28 Kasım (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna konusunda önerdiği maddelerin gelecekteki anlaşmalar için temel oluşturabileceğini söyledi.

Putin perşembe günü Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlediği basın toplantısında, "Henüz kesin bir seçenek olmadığı için şu anda bu konu hakkında konuşmak uygun olmaz. Ancak bazı hususlar temel öneme sahip" dedi.

Putin, ağustos ayında ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yaptığı görüşmenin öncesinde ve sonrasında ele alınan Rusya'nın tutumunun, ABD tarafının bazı yönlerden dikkate alındığını belirtti.

Putin, "Kesinlikle oturup belirli konuları ciddi şekilde tartışmamız gerekiyor. Her şeyi diplomatik bir dile dökmemiz gerekiyor, çünkü Rusya'nın Avrupa'ya saldırmayı planlamadığını genel hatlarıyla belirtmek başka bir şey. Açıkçası, bu kulağa saçma geliyor. Bizim böyle bir niyetimiz hiç olmadı" şeklinde konuştu.

Putin, ABD'nin önerdiği 28 maddelik barış planının uygun kanallar aracılığıyla Rus tarafına iletildiğini ve Rus tarafının bunu gördüğünü ekledi.

Barış planı geçen hafta açıklanmış, ardından ABD, Ukrayna ve çeşitli Avrupa ülkesi temsilcileri pazar günü Cenevre'de bir araya gelerek planı görüşmüştü.

Görüşmeler sonucunda anlaşma maddeleri 19'a indirilmiş ancak kamuoyuna açıklanmamıştı. Bu, Ukrayna krizine diplomatik çözüm arayışlarındaki son gelişme olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Altan Tan: DEM Parti, Erdoğan'ın aday olabilmesi için oy verecek

Kürt siyasetinin ağır topundan bomba sözler: DEM, Erdoğan'a oy verecek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek

İslam Memiş'in asgari ücret tahmini çalışanları üzecek
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü

Belediyeye ait aracı kızına tahsis eden zabıta müdürü
Kırıkkale'de 3 tonluk sac levhanın altında kalan 2 işçi öldü

3 tonluk sacın altında kalan 2 işçi feci şekilde can verdi
Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız

Icardi'den olay paylaşımlar: Ahlaksız, dolandırıcı, sapık ve hırsız
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü

Van'da kahreden görüntü
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

İşte İmralı ziyaretinde yaşananlar! Öcalan CHP'yi böyle anmış
CHP'nin kalesinde 'İndirim' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba

CHP'nin kalesinde indirim kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı

Ellerini havaya kaldırıp teslim olan iki kişiye kurşun yağdırdılar
Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı

Zayıflama uğruna canından oluyordu! 1.5 ay hastanede yattı
Fenerbahçe maçındaki ırkçı pankarta skandal ceza

Bu rezil pankarta EuroLeague'den skandal ceza
Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu

Papa 14. Leo İstanbul'da! İlk durağı bakın neresi oldu
KADEM'in lansmanına katılan Sinem Kobal'ın tavırları olay oldu

Sinem Kobal fena yakalandı
title
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenir. Detaylı bilgi almak için Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.