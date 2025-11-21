Haberler

Putin, ABD'nin Ukrayna için önerilen barış planını değerlendirdi

Güncelleme:
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'den aldıkları 28 maddelik Ukrayna barış planının detaylarını müzakere etmeye hazır olduklarını belirtti. Ancak planın detaylarıyla ilgili istişarelerin yapılmadığını ve Ukrayna'nın bu planı reddettiğini ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'den Ukrayna'da savaşı sonlandıracak 28 maddelik planı aldıklarını ve istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." dedi.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, başkent Moskova'da Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için hazırladığı 28 maddelik planına değindi.

Bu planın, Trump ile Alaska'da yaptıkları zirve öncesi ele alındığına dikkati çeken Putin, ABD tarafının istişareler esnasında Rusya'dan bazı tavizler vermesini ve esneklik göstermesini talep ettiğini aktardı.

Putin, "Alaska'daki müzakerelerde, bazı basit olmayan konulara ve zorluklara rağmen yapılan teklifleri kabul ettiğimizi ve esneklik göstermeye hazır olduğumuzu teyit ettik." ifadesini kullandı.

Çin, Hindistan, Kuzey Kore, Güney Afrika, Brezilya ve Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) üye ülkeleri dahil Küresel Güney'deki ortaklarımıza konu hakkında bilgi verdiklerini kaydeden Putin, herkesin olası anlaşmaları desteklediği bilgisini paylaştı.

Putin, "Ancak Alaska'daki müzakerelerin ardından ABD tarafında bir duraklama yaşandığını görüyoruz. Bu duraklamanın, Ukrayna'nın Başkan Trump tarafından önerilen barış planını reddetmesinden kaynaklandığını biliyoruz." dedi. Bu nedenle de planın 28 maddelik olarak modernize edildiği öngörüsünde bulunan Putin, şöyle devam etti:

"Bu planın metni elimizde. Bunu ABD yönetimiyle mevcut etkileşim kanallarımız aracılığıyla aldık. Bu planın nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum. Ancak bu metin, bizimle ayrıntılı şekilde ele alınmadı. Bunun nedeni de ABD yönetiminin, Ukrayna tarafını ikna edememesinden kaynaklanıyor. Ukrayna, buna karşı. Görünen o ki; Ukrayna ve Avrupalı ??müttefikleri, hala Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgiye uğratma hayali kuruyorlar."

"Sorunların barışçıl yollarla çözülmesine hazırız"

Rus ordusunun, Harkiv bölgesindeki Kupyansk kentini ele geçirdiğine dikkati çeken Putin, Kiev'in cephedeki durumla ilgili bilgi sahibi olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Eğer Kiev, Başkan Trump'ın tekliflerini istişare etmek istemiyorsa ve bunları reddediyorsa, hem kendileri hem de Avrupalı ??savaş kışkırtıcıları, Kupyansk'ta yaşananların, cephenin diğer kilit bölgelerinde de kaçınılmaz olarak yaşanacağını anlamalı. Bu, belki istediğimiz kadar hızlı olmayacak ama kaçınılmaz olarak tekrar yaşanacak. Bu durum yine de bizim için uygun. Çünkü bu (Ukrayna'da) özel askeri operasyonun hedeflerine silahla ulaşmamıza yol açıyor."

Putin, Ukrayna krizinin barışçıl çözümüne açık olduklarına işaret ederek, "Barış müzakerelerine, sorunların barışçıl yollarla çözülmesine hazırız. Ancak bu, planın ayrıntılı şekilde istişare edilmesini gerektiriyor. Buna hazırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
