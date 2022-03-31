Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak,...
AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
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Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek.
Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek." dedi
AA / Emre Gürkan Abay - Güncel