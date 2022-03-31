Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak,... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak,...

AA - Emre Gürkan Abay - Güncel
 - Güncelleme:
Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek,

Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek.

Putin, ABD'nin Avrupa'yı pahalı LNG tüketimine geçirmeye çalıştığını belirterek, "Avrupa sanayisi zarar görecek ve milyonlarca kişi işsiz kalacak, hayat standartları düşecek." dedi

AA / Emre Gürkan Abay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title