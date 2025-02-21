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Putin, ABD ile Görüşmelerin Sonuçlarını Olumlu Buldu

Putin, ABD ile Görüşmelerin Sonuçlarını Olumlu Buldu
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'da ABD ile gerçekleşen son üst düzey görüşmenin sonuçlarını olumlu bulduğunu açıkladı. Putin, müzakerelerin işbirliğini yeniden başlatma yolunda önem taşıdığını vurguladı.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ile gerçekleştirilen son görüşme hakkında kendisine bilgi verildiğini belirterek, görüşmenin sonuçlarını olumlu bulduğunu söyledi.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ABD ile gerçekleştirilen son görüşme hakkında kendisine bilgi verildiğini belirterek, görüşmenin sonuçlarını olumlu bulduğunu söyledi.

Yerel basında çarşamba günü çıkan haberlere göre Putin, üst düzey toplantının sonuçlarına büyük önem verdiğini ve müzakerelerin, karşılıklı ilgi alanlarına giren çeşitli alanlarda işbirliğinin yeniden başlatılmasının yolunu açtığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek istediğini de kaydeden Putin, önceden bazı hazırlıkların yapılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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