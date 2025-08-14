Putin: ABD Enerjik ve Samimi Bir Şekilde Ukrayna Krizini Çözmeye Çalışıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin Ukrayna krizini çözme çabalarını destekleyerek, enerjik ve samimi bir şekilde barış koşullarını oluşturma yönünde adımlar attıklarını açıkladı. Putin, ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşme öncesinde Rus yetkililerle toplantı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD yönetiminin Ukrayna krizini çözmek ve uzun vadeli barış koşullarını oluşturmak için enerjik ve samimi bir şekilde çaba sarf ettiğini belirtti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Alaska'da yarın yapacağı görüşmeye yönelik hazırlık kapsamında Rus yetkililerle toplantı düzenledi.

Toplantının başında konuşan Putin, yetkililere Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili müzakereler ve Ukrayna heyetiyle ikili formatta süren müzakereler hakkında bilgi vereceğini belirtti.

ABD'nin, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımına da değinen Putin, şunları kaydetti:

"Mevcut Amerikan yönetimiyle bu konuda hangi aşamada olduğumuzu anlatmak istiyorum. ABD yönetimi, oldukça enerjik ve samimi bir şekilde çatışmaları durdurmak, krizini sonlandırmak ve bu çatışmaya dahil olan taraflar için faydalı olacak anlaşmalara ulaşmak için ülkelerimiz arasında, Avrupa'da ve tüm dünyada uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için çabalıyor."

Başkan Putin, bunların bir sonraki aşamada stratejik saldırı silahlarının kontrolü alanında anlaşmalara ulaşılması halinde gerçekleşebileceğine işaret etti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
