Putin, 30 Günlük Ateşkes Planını Destekledi

1. ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Suudi Arabistan'daki Ukrayna-ABD görüşmelerinden görüntüler

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD ve Ukrayna tarafından önerilen 30 günlük ateşkes planını "desteklediklerini" ancak nüanslar bulunduğunu söyledi.

ANONS (Türkçe): ZHOU SAANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin perşembe günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD ve Ukrayna tarafından önerilen 30 günlük ateşkes planını "desteklediğini" ancak nüanslar bulunduğunu söyledi.

2.000 kilometrelik temas hattı boyunca ateşkes ihlallerini izlemenin zorluğuna dikkat çeken Putin, Ukrayna'nın geçici ateşkesi mobilizasyon ve silah tedariki için kullanabileceği konusunu gündeme getirdi.

Putin, Rusya'nın çatışmayı sona erdirmek için atılacak sonraki adımları müzakere edeceğini ve "sahadaki" duruma göre kabul edilebilir anlaşmalara varacağını söyledi.

Ukrayna, salı günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde ABD heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından, Washington'un önerdiği "30 günlük acil geçici ateşkesi" kabul etmişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)