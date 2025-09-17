Haberler

Putin, 100.000 Askerle Zapad-2025 Tatbikatını Duyurdu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zapad-2025 askeri tatbikatına 100.000 askerin katıldığını açıkladı. Tatbikat, 12-16 Eylül tarihleri arasında Rusya ve Belarus'ta gerçekleştirildi ve 41 eğitim sahasında, 333 uçak ve 247 gemi ile yapıldı.

MOSKOVA, 17 Eylül (Xinhua) -- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya ve Belarus'un ortak düzenlediği Zapad-2025 askeri tatbikatına 100.000 askerin katıldığını söyledi.

Salı günü Rusya'nın Nijniy Novgorod bölgesindeki Mulino Eğitim Sahası'nı ziyaret eden Putin, "Tatbikat, 100.000 askerin katılımıyla 41 eğitim sahasında düzenleniyor ve yaklaşık 10.000 silah ve teçhizat sistemi kullanılıyor" dedi.

Putin, tatbikata 333 uçak ve 247'den fazla geminin katıldığını belirtti.

Putin, tatbikatın "egemenlik ve toprak bütünlüğünün koşulsuz savunulması ve Rusya ve Belarus Birlik Devleti'nin her türlü saldırıya karşı korunması için gerekli tüm hususların eğitimini" amaçladığını da sözlerine ekledi.

Ortak tatbikat, 12-16 Eylül tarihleri arasında iki ülkede gerçekleştirildi.

Kremlin'den yapılan basın açıklamasında Putin'in, Mulino Eğitim Sahası'nı ziyareti sırasında tatbikatta katılan askeri birlikleri ve kullanılan silah ve özel ekipmanları denetlediği de belirtildi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
