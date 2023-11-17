Pursaklar'da Katlı Kavşak Yapımı Nedeniyle Özal Bulvarı Trafiğe Kapatılacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Pursaklar'da yapılacak katlı kavşak çalışmaları nedeniyle Özal Bulvarı'nın 11. ve 13. kilometreleri arasının trafiğe kapatılacağını duyurdu. Ulaşım, Emek Caddesi üzerinden sağlanacak.

Pursaklar'da katlı kavşak yapımı nedeniyle Özal Bulvarı 11. ve 13. kilometreler arasının trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Pursaklar 1566. Cadde Özal Bulvarı Kesişimi Katlı Kavşak Yapım İşi kapsamında 18 Kasım Cumartesi günü saat 22.00'den itibaren Özal Bulvarı 11. ve 13. kilometreler arası yol trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım, Emek Caddesi üzerinden sağlanacaktır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, çalışmaların 75 gün içerisinde tamamlanmasının hedeflendiği belirtildi.