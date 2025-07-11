Pursaklar'da EGO Otobüsü Yandı, Şoför Yolcuları Kurtardı
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde EGO'ya ait bir otobüs yangın çıkardı. Şoför, aracın motor bölümünden duman çıkmasını fark ederek otobüsü durdurdu ve yolcuları tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ankara'nın Pursaklar ilçesinde EGO'ya ait otobüsün yandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Alınan bilgiye göre, Pursaklar'da seyir halinde giden EGO otobüsünün şoförü, aracın arkasında bulunan motor bölümünden dumanların çıktığını fark etti.
Hızla otobüsü durdurup yolcuları tahliye eden şoför, yangın tüpüyle alevlere müdahalede bulundu.
Otobüsün tamamını saran yangın, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında otobüs kullanılamaz hale gelirken, aracın yandığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel