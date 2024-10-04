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Pursaklar'da Doğal Gaz Kaçağı Yangına Neden Oldu

Pursaklar'da Doğal Gaz Kaçağı Yangına Neden Oldu
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Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında meydana gelen doğal gaz kaçağı yangına yol açtı. Olay sonrası bir araç tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve gaz ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki inşaat sahasında alev alan doğal gaz kaçağı ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Elfidan Sokak'ta bulunan bir inşaattaki çalışmalar sırasında doğal gaz borusunda gaz sızıntısı oluştu.

Gaz sızıntısının alev alması sonucu, park halinde bulunan 06 S 3220 plakalı otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve Başkent Gaz ekibi sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu gaz kesilirken, yanan otomobil söndürüldü.

Bölgedeki bir iş yerinde çalışan Barış Cankurt, inşaatta çalışma yapılırken doğal gaz borusunda bir gaz kaçağı meydana geldiğini söyledi.

Sızıntının ardından bölgeye kimsenin yaklaşamadığını ifade eden Cankurt, ekipler müdahalede bulunurken alevlerin arttığını belirtti.

Alevlerin bir araca sıçradığını belirten Cankurt, "Lastikler yanınca araç komple yanmaya başladı. Sonra itfaiye ekipleri geldi, önce yangını sonra da yanan aracı söndürdü. Çalışma yapılırken muhtemelen doğal gaz borusuna denk gelindi. Çünkü orada sabah bir şey yoktu. Gözle görünür derecede gaz çıkıyordu. Kepçe çalışıyordu orada muhtemelen kepçenin ucu değdi." diye konuştu.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

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