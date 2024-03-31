31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın
Üye Girişi
Haberler

Pursaklar'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar'da, bir apartmanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Tevfik İleri Mahallesi Yıldız Sokağı'ndaki 8 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Apartmanın teras katında çıkan yangın, çatısına da sıçradı. Apartman sakinleri, yangının başladığı sırada binayı boşalttı.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı. Bir ambulans da olay yerinde bekletiliyor.

Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

İtfaiye Olay İtfaiye Acil Durum Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

2024 AFYONKARAHİSAR YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Afyonkarahisar'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 ADANA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Adana'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? SEÇİM YASAKLARI KALKTI MI? Seçim yasakları ne zaman, saat kaçta kalkacak? İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2024! Cemil Tugay mı Hamza Dağ mı önde? İzmir Yerel Seçim Sonuçları! HATAY SEÇİM SONUÇLARI | Lütfü Savaş mı Mehmet Öntürk mü? 2024 ADIYAMAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Adıyaman'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? 2024 VAN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Van'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? YSK yasağı kaçta bitiyor? Seçim yasağı ne zaman, saat kaçta kalkıyor? 2024 ŞANLIURFA YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Şanlıurfa'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor? Antalya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 31 Mart Antalya'da nerede deprem oldu? 31 Mart Mersin Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Mersin'de sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! Isparta deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika depremleri! 31 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 2024 YSK seçim yasağı kaçta bitiyor? 31 Mart Seçim yayın yasağı ne zaman kalkıyor? 31 Mart Hatay Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Hatay'da sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları! 31 Mart Gaziantep Yerel Seçim sonuçları açıklandı mı? Gaziantep'te sandıklar kapandı mı, seçim sonuçları belli oldu mu? YSK Yerel Seçim Sonuçları!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title