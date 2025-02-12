Pursaklar'da 3. Kitap Günleri Devam Ediyor
Pursaklar Belediyesinin düzenlediği 3. Kitap Günleri etkinliği, Yaşam Merkezi'nde yazarların okurlarıyla buluştuğu imza günleri ve söyleşilerle sürüyor. Etkinlik, 17 Şubat'a kadar devam edecek ve ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.
Pursaklar Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Günleri etkinliği sürüyor.
Pursaklar Yaşam Merkezi'nde devam eden etkinlikte, yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor.
İmza günleri ve söyleşilerin de gerçekleştirildiği etkinliğe katılanlara Pursaklar Belediyesince çorba ikramında da bulunuluyor.
3. Kitap Günleri etkinliği 17 Şubat'a kadar devam edecek.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel