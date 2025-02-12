Zelenski'nin 'toprak takası' önerisine Rusya'dan yanıt: Ukrayna birlikleri Kursk'tan kovulacak

Zelenski'nin toprak takası önerisine Putin'den yanıt
Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü

Cami açılışında vicdanları sızlatan görüntü
Belediyede büyük skandal! Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
Kayıp olarak aranan fenomen Sibel Keskiner dolandırıcılıktan tutuklandı

Türkiye onu bu videolarla tanımıştı, tutuklandı

Pursaklar'da 3. Kitap Günleri Devam Ediyor

Pursaklar'da 3. Kitap Günleri Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pursaklar Belediyesinin düzenlediği 3. Kitap Günleri etkinliği, Yaşam Merkezi'nde yazarların okurlarıyla buluştuğu imza günleri ve söyleşilerle sürüyor. Etkinlik, 17 Şubat'a kadar devam edecek ve ziyaretçilere çorba ikram ediliyor.

Pursaklar Belediyesince düzenlenen 3. Kitap Günleri etkinliği sürüyor.

Pursaklar Yaşam Merkezi'nde devam eden etkinlikte, yazarlar okurlarıyla bir araya geliyor.

İmza günleri ve söyleşilerin de gerçekleştirildiği etkinliğe katılanlara Pursaklar Belediyesince çorba ikramında da bulunuluyor.

3. Kitap Günleri etkinliği 17 Şubat'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
img

Hamile kalınca hep özendiği o hareketi yaptı
img

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
img

Depremzedeler için toplanan yardımları çürümeye terk ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sabiha Gökçen'de görüş mesafesi düştü; uçuş trafiği aksadı

Radara anbean yansıdı! İstanbul hava sahasında büyük kaos
Cani babanın yüzünde boğarak öldürdüğü kızının tırnak izleri görüntülendi

Cani babanın yüzünde vahşetin izleri
Osimhen'in yeni takımını duyurdular! 'Nankörler' listesine girecek

Yeni takımını duyurdular! "Nankörler" listesine girecek
FIFA'dan devrim gibi karar: Artık maçlarda hakem olmayacak

FIFA'dan devrim gibi karar
20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu

20 yıl makam şoförlüğü yaptığı belediyeye başkan oldu
Son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

İşte son 92 günde takipçi sayısı en çok artan parti lideri

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.