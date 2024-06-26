Pursaklar Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını ücretsiz sünnet ettiriyor

Pursaklar Belediyesi tarafından sosyal yardım alan ailelerin çocukları, öksüz ve yetim çocuklara yönelik ücretsiz sünnet için kayıtları yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sosyal yardım alan aileler ile öksüz ve yetim çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileler, 24-25 Temmuz'da başvularını, belediyenin "0 312 551 97 41" numaralı telefonundan ya da Pursaklar Belediyesi Tebessüm Çarşısı'ndan yapabilecek.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının, öksüz ve yetim çocukların en mutlu günlerinde yanlarında olmaya, onlara destek vermeye devam ettiklerini belirtti.

İhtiyaç sahibi ailelerin Pursaklar Belediyesine başvurarak ücretsiz olarak çocuklarını sünnet ettirebileceklerini aktaran Çetin, "Sünnet olacak çocuklarımıza şimdiden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Aileleri, inşallah yavrularının mürüvvetlerini de görürler." ifadelerini kullandı.