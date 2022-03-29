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Püren Göleti buz tuttu

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Püren Göleti buz tuttu

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Püren Göleti buz tuttu.

KAHRAMANMARAŞ (İHA) - Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bulunan Püren Göleti buz tuttu.

1500 ve 2000 metre yüksekliği aşan dağlarla çevrili buz tutan Püren Göleti kartpostallık görüntüler oluşturdu. Buz tutan göleti fotoğraflamak için geldiklerini söyleyen doğa fotoğrafçıları, "Püren, kar suları ile oluşan büyük bir gölet. Etrafı yüksek dağlarla çevrili hem kışın hem diğer mevsimlerde görülmeye değerdir. Yeşilliği, doğası, rengarenk ve çeşitli çiçek bitkisi ile mükemmel bir yer" dedi.

(Fazilet Çomruk/ İHA)

Püren Göleti buz tuttu

Püren Göleti buz tuttu

Püren Göleti buz tuttu

Püren Göleti buz tuttu

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş, Güncel, Haberler

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