PTT "Uçurtmalar" konulu anma pulları ve ilk gün zarfını tedavüle soktu - Haberler

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PTT "Uçurtmalar" konulu anma pulları ve ilk gün zarfını tedavüle soktu

AA - Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel
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PTT 'Uçurtmalar' konulu anma pulları ve ilk gün zarfını tedavüle soktu

PTT AŞ, sokak oyunları kültürünün unutulmayan en eski oyuncakları arasında yer alan "Uçurtmalar" konulu iki değerli anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Ptt AŞ, sokak oyunları kültürünün unutulmayan en eski oyuncakları arasında yer alan "Uçurtmalar" konulu iki değerli anma pulu ile ilk gün zarfını tedavüle çıkardı.

Ptt AŞ'den yapılan açıklamaya göre, "Uçurtmalar" konulu 2x5 lira bedelli anma pulu, söz konusu pula ait 14 lira bedelli ilk gün zarfı PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa sunuldu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte bugün "Ulus PTT Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 7 Altındağ/Ankara" adresinde "Uçurtmalar 23.04.2022 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.

AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Güncel

PTT, Güncel, Haberler

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