PTT'nin 185. Kuruluş Yıl Dönümü Kırklareli'nde Kutlandı

Kırklareli'nde Ptt'nin 185. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Kırklareli Vali Vekili Yusuf Güler, yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 185. müşteri Ufuk Topuz'a, Cumhuriyet'in 102. yılı dolayısıyla hazırlanan pul serisi hediye etti.

Ptt'nin Türkiye'nin en köklü kurumları arasında yer aldığını belirten Güler, Ptt'nin başarılı çalışmalara imza attığını söyledi.

Topuz da, 185. müşteri olmanın mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

Ardından Güler, Kırklareli PTT Başmüdürü Serdal Bursalı, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, Ticaret İl Müdürü Mustafa Uzan tarafından 185. yıl dönümü dolayısıyla pasta kesildi.