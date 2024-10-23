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PTT'nin 184. Yıl Dönümünde 184. Müşteriye Hediye

PTT'nin 184. Yıl Dönümünde 184. Müşteriye Hediye
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Burdur'da PTT'nin 184. kuruluş yılı kutlandı ve bu özel günde şubeden hizmet alan 184. müşteriye PTT'nin pul koleksiyonu hediye edildi.

Burdur'da Posta ve Telgraf Teşkilatının ( Ptt ) 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şubeden hizmet alan 184. müşteriye hediye verildi.

Ptt Burdur Merkez Müdürlüğüne giden Ahmet Özen, işlemleri için sıra fişi alan 184. müşteri oldu.

Burdur PTT Başmüdürü Mustafa Ölmez, PTT'nin 184. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Özen'e PTT'nin pul koleksiyonu hediye etti.

Özen de PTT'nin hizmetlerinden memnun olduğu belirterek hediye için teşekkür etti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel

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