PTT Görevlisi Kılıkındaki Dolandırıcı Tutuklandı
Edirne'nin İpsala ilçesinde, PTT çalışanı kıyafetiyle dolandırıcılık yapan bir kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Gözaltına alınan Tayfun B., kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği iddialarıyla yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLİP, TUTUKLANDI
