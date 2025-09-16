Haberler

PTT Görevlisi Kılıkındaki Dolandırıcı Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin İpsala ilçesinde, PTT çalışanı kıyafetiyle dolandırıcılık yapan bir kişi, adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Gözaltına alınan Tayfun B., kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların imzalarını boş senetlere geçirdiği iddialarıyla yakalandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLİP, TUTUKLANDI

Edirne'nin İpsala ilçesinde, PTT görevlisi kıyafeti giyip, kargo teslimi bahanesiyle vatandaşların attıkları imzaları boş senetlere geçirdiği iddiasıyla polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Tayfun B., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.