PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, 2024 Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Gülten, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan oylamada "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her Şeye Rağmen" karesine oy veren Gülten, "Savaş geride kaldığı için özgürlük tarafını anlatan karenin bu olduğunu düşünüyorum. Kadınların elinde çiçek, gayet özgür şekilde hayatları başlamış oldu." dedi.

Gülten, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde ise İsmail Kaplan'ın "Tek Sıra" fotoğrafını tercih ederek, kendisini doğup büyüdüğü köyde de bu sahneyi çok gördüğünü ve onun için seçtiğini ifade etti.

Hakan Gülten, "Haber" kategorisinde Barış Seçkin'in "Dış İşleri" karesini tercih ederek, "Söz konusu fotoğraf Türkiye'nin şu anda geldiği konumu anlatıyor. Yıllar öncesini hatırlıyoruz. Kare, şu anda ülkemizin çevresindeki ve dünya liderleri üzerindeki etkilerini çok güzel anlatıyor." diye konuştu.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Keyfi Yerinde" fotoğrafına oy veren Gülten, söz konusu karenin kendisine köyden hatıralarını anımsattığını dile getirdi.

Gülten, "Spor" kategorisinde ise Ahmet İzgi'nin "Azimle Gelen" karesine oy verdi.