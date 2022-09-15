PTT'den "çiçek minyatürü" konulu resmi posta pulları
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0 PTT AŞ tarafından tabiatı sanata dönüştüren eserlere yer verilerek hazırlanan 5 değerli "Çiçek Minyatürü (Şükufe) Konulu Resmi Posta Pulları" tedavüle sunuldu.
0 PTT AŞ tarafından tabiatı sanata dönüştüren eserlere yer verilerek hazırlanan 5 değerli "Çiçek Minyatürü (Şükufe) Konulu Resmi Posta Pulları" tedavüle sunuldu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu posta pulları (19x26 milimetre boyutunda) 10 kuruş, 50 kuruş, 7,5, 20,5 ve 42 lira bedelle PTT iş yerlerinde, PTT'ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satılıyor.
Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Güncel