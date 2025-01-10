PTT Çalışanlarından Rize’deki Saldırıya Protesto

Edirne'de PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahlı saldırı sonucu öldürülmesini protesto etti.

Birlik Haber-Sen Edirne İl Temsilcisi Hasan Akartuna, PTT Selimiye Dağıtım ve Toplama Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, mesai arkadaşları Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt'ı silahlı saldırı sonucu kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Yaşanan olayın herkesi derinden üzdüğünü belirten Akartuna, "Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Masum insanlara yönelik bu tür kalleşçe eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanları değil, tüm toplum derinden yaralanacaktır." ifadelerini kullandı.

Katilin daha önce de başka bir kamu çalışanını yaraladığını ifade eden Akartuna, şunları kaydetti:

"Birlik Haber-Sen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve gereken tüm desteği sunacağımızı belirtiyoruz. Bu elim olay sadece PTT camiasının değil bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır. Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır."