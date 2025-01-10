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PTT Çalışanları, Rize'deki Silahlı Saldırıyı Protesto Etti

PTT Çalışanları, Rize'deki Silahlı Saldırıyı Protesto Etti
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Konya ve Afyonkarahisar'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahlı öldürülmesini protesto etti. Birlik Haber-Sen temsilcileri, saldırıyı kınarken, kamu çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi için çağrıda bulundu.

Konya ve Afyonkarahisar'daki PTT çalışanları, Rize'de meslektaşlarının silahla öldürülmesini protesto etmek için bir araya geldi.

Konya'daki PTT Baş Müdürlüğü önünde toplananlar adına açıklama yapan Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Hakan Aydoğmuş, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduklarını söyledi.

Bu insanlık dışı saldırıyı kınadıklarını vurgulayan Aydoğmuş, "Faillerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmasını ve bu tür eylemlerin tekrarını önleyecek en ağır cezaların uygulanmasını istiyoruz. Birlik Haber-Sen olarak bu sürecin yakından takipçisi olacağımızı ve gereken her türlü desteği vereceğimizi ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.

Aydoğmuş, kamu hizmetine yönelik her türlü saldırının, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Yapılan basın açıklamasının ardından silahlı saldırıda hayatını kaybeden Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt için dua edildi.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da ise Birlik Haber-Sen üyeleri, Sahipata Mahallesi'ndeki Posta İşleme ve Dağıtım Merkezi Müdürlüğü önünde toplandı.

Birlik Haber-Sen İl Temsilcisi Mehmet Saray, toplanan PTT çalışanları adına yaptığı açıklamada, yaşanan bu vahim olayın herkesi derinden yaraladığını aktardı.

Masumlara yönelik bu tür eylemlerin son bulmadıkça sadece PTT çalışanlarının değil, tüm toplumun derinden yaralanacağını anlatan Saray, "Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır. Toplum olarak şiddetin her türlüsünü lanetlemeli, birlik ve dayanışma içinde bu sorunla mücadele etmeliyiz. Kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet eylemlerinin bir daha asla yaşanmaması için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Olay

Mermerdelen Mahallesi'ndeki PTT Başmüdürlüğü kargo biriminde 7 Ocak'ta Selim Okumuş ve Ömer Bayazıt, silahla ateş edilerek öldürülmüş, olay yerinden kaçtıktan sonra bir binanın çatı katında yakalanan zanlı, sevk edildiği Rize Adliyesi'nde, "kamu görevlisinin görevi başında öldürülmesi" ve "ruhsatsız silah kullanmak" suçlarından tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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