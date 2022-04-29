Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı
İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptıBURSA Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı.
Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı
BURSA Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde PTT çalışanları posta dağıtım iş yükü ve mobing yüzünden dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı. Yapılan eylem sebebiyle Yıldırım ilçesinde bazı kargolar ulaşamadı. PTT çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor.
İhlas Haber Ajansı / Güncel