Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı

BURSA Bursa'da PTT çalışanları ağır çalışma koşulları sebebiyle dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde PTT çalışanları posta dağıtım iş yükü ve mobing yüzünden dağıtıma çıkmayarak eylem yaptı. Yapılan eylem sebebiyle Yıldırım ilçesinde bazı kargolar ulaşamadı. PTT çalışanları çalışma şartlarının iyileştirilmesini istiyor.

İhlas Haber Ajansı / Güncel