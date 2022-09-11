PTT, "Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu pul sergisi düzenledi Güncel Haberler Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), "Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu pul sergisini ziyarete açtı. Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT AŞ), " Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu pul sergisini ziyarete açtı. PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi, 15 Eylül'e kadar Osmangazi'de gezilebilecek. Ayrıca bugün itibarıyla "Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı" konulu özel gün zarfı da tedavüle sunuldu. Öte yandan, mesai saatlerinde, serginin düzenlendiği adreste "Bursa'nın Kurtuluşunun 100. Yılı 11.09.2022 BURSA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası da kullandırılacak. Güncel Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur Osmangazi Eylül Bursa PTT Güncel Haberler

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