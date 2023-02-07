PTT, bireysel yardımların deprem bölgelerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını duyurdu Güncel Haberler PTT, acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu. Ptt, acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu. Ptt ; elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermek isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu. - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel PTT Yerel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› PTT, bireysel yardımların deprem bölgelerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını duyurdu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.