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PTT, bireysel yardımların deprem bölgelerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını duyurdu

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PTT, bireysel yardımların deprem bölgelerine ücretsiz olarak ulaştırılacağını duyurdu

PTT, acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu.

Ptt, acil ihtiyaç malzemelerinin deprem bölgelerine ücretsiz bir şekilde gönderileceğini duyurdu.

Ptt ; elektrikli ısıtıcı, powerbank, yorgan, yastık, uyku tulumu, su ısıtıcısı, çay, kahve, konserve, kuru gıda, tava, tek kullanımlık tabak, çatal, kaşık, çocuk maması, kişisel temizlik ve hijyen malzemesi, bebek bezi ve kışlık giyecek gibi acil ihtiyaç malzemelerini deprem bölgesine göndermek isteyen vatandaşların en yakın PTT şubesine giderek ücretsiz bir şekilde gönderebileceğini duyurdu. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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