PTT AŞ, 'tavus kuşu' konulu anma pulu ve ilk gün zarfını satışa çıkardı. Pul ve zarf, PTT iş yerlerinde, internet sitesinde ve cep uygulamasında bulunabilir.

Ptt AŞ tarafından "tavus kuşu" konulu anma pulu ve ilk gün zarfı tedavüle sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "tavus kuşu" konulu 15,25 lira bedelli (90x45 milimetre boyutunda) anma pulu, bu pula ait 30,25 lira bedelli ilk gün zarfı, PTT iş yerlerinde, PTT AŞ'ye ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkarıldı.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışıyla birlikte PTT Pul Müzesi Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No: 13 Ulus-Altındağ/Ankara adresinde "Tavus Kuşu 15.08.2023 ANKARA" ibareli ilk gün damgası kullandırılmaya başlandı.