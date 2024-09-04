PTT AŞ, 'Kır Çiçekleri-4' Konulu Resmi Posta Pulunu Tedavüle Sundu
PTT AŞ, 19x26 milimetre boyutundaki 'Kır Çiçekleri-4' konulu resmi posta pulunu satışa çıkardı. Pullar, PTT iş yerlerinde ve 'www.filateli.gov.tr' adresinde satın alınabilir.
Ptt AŞ, "Kır Çiçekleri-4" konulu resmi posta pulunu tedavüle sundu.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, 19x26 milimetre boyutundaki 1, 2, 5, 10 lira bedelli söz konusu pulların, PTT iş yerlerinde ve Kuruma ait "www.filateli.gov.tr" internet adresinde satışına başlandı.