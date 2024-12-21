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PTT, 11 Ayda 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı

PTT, 11 Ayda 399 Milyon Gönderi Ulaştırdı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT'nin 11 aylık dönemde 399 milyon posta ve kargo gönderisini başarıyla ulaştırdığını açıkladı. İstanbul, Ankara ve İzmir gönderi sıralamasında öne çıkıyor. PTT, yenilikçi teknolojilerle çevre dostu hizmetlerini artırmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ptt'nin bu yıl 11 ayda 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığını belirterek, "Türkiye genelinde tüm gönderi türlerinde yüzde 52,9 ile İstanbul birinci, yüzde 16,2 ile Ankara ikinci ve yüzde 2,4 ile İzmir üçüncü sırada." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ptt'nin bu yılın 11 aylık dönemindeki kargo, posta ve gönderi istatistiklerini değerlendirdi.

Şirketin 184 yıllık geçmişi ve güçlü yapısıyla ikinci yüzyılına yaklaştığına dikkati çeken Uraloğlu, her geçen gün Ptt'nin iş ve işlem hacminin arttığını bildirdi.

Uraloğlu, kuruluşun bu yılın 11 ayda 399 milyon posta ve kargo gönderisini sahibine ulaştırdığı bilgisini vererek, "Türkiye genelinde tüm gönderi türlerinde yüzde 52,9 ile İstanbul birinci, yüzde 16,2 ile Ankara ikinci ve yüzde 2,4 ile İzmir üçüncü sırada." değerlendirmesinde bulundu.

"Elektrikli skuterler ile 51 milyon gönderi ulaştırıldı"

Ptt'nin ihtiyaca göre çeşitli ürün portföyüyle dünyada 210'dan fazla noktaya uluslararası posta ve kargo gönderimi yaptığına işaret eden Uraloğlu, kuruluşun posta hizmetlerinde yenilikçi teknolojiler kullandığını, böylelikle hem müşteri memnuniyetini sağlamada hem de doğa dostu ve çevreci politikalar yürütmede önemli adımlar attığını vurguladı.

Uraloğlu, kuruluşun yeşil enerji kullanan elektrikli skuterler ile bugüne kadar 51 milyon gönderiyi sahibine ulaştırdığını belirterek, "Bu sayede 185 bin litre fosil yakıt tasarrufu sağlandı. Sayısı 750'ye ulaşan doğa ve çevre dostu mikro hareketlilik araçları olan skuter filosu sayısını daha da artırarak hem trafiğin yoğun olduğu bölgelerde yüksek hareket kabiliyeti hem de zamandan tasarruf edilmesini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ptt'nin 40 bine yakın çalışanı, 3 bin 630 iş yeri, 9 bin 452 araçlık filosuyla posta ve kargo hizmetlerini güvenli ve hızlı şekilde yerine getirdiğini aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Artık hem Türkiye'de hem de dünyada posta sektöründe adından söz ettiren bir PTT var. Büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda PTT'nin Türkiye'deki ve dünyadaki gücünü artırmak için var gücümüzle çalışacağız. Hem ülkemizin istihdamına hem de ekonomisine katkı sağlayacak bütün yatırımları yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Güncel
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