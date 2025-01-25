Psikolojik Sorunları Olan Kişi Evini Ateşe Verdi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, 45 yaşındaki Habib K. adlı kişi evini ateşe vererek dairesinden atladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, alevleri söndürdü ancak Habib K. ağır yaralandı. Evde beslenen 10 güvercin de dumandan etkilendi.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kişinin evini ateşe verdiği iddia edildi.
Şirintepe Mahallesi Mutlular Sokağı'ndaki 3 katlı apartmanın üst katında ikamet eden Habib K. (45), evini ateşe verip dairesinden atladı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülerek evde soğutma çalışması yapıldı.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine götürülen Habib K'nin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.
Evde beslenen 10 güvercinin dumandan etkilenerek öldüğü öğrenildi.