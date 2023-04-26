Psikiyatristi öldüren sanık yeniden hakim karşısında
Güncel Haberler
BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı öldüren Serhat Tunçdemir'in yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülmeye başlandı.
BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı
öldüren Serhat Tunçdemir'in yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülmeye başlandı.Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman(57)'ı, 2018 yılında başından vurarak öldüren Serhat Tunçdemir 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, olayın 'Tasarlama' fiiliyle değil 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle' meydana geldiğini belirterek kararı bozdu.Kararın bozulmasının ardından Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Serhat Tunçdemir bulunduğu cezaevinden getirilirken, öldürülen doktor Fikret Hacıosman'ın eşi ve kızı ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Cumhuriyet Savcısı duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Buna göre doktor Fikret Hacıosman'ın sanığa ilaç yazıp, sanığı tedavi etmesi nedeniyle kamu görevi ifa ettiği belirtildi. Serhat Tunçdemir'in 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi .Mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel