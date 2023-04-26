PSİKİYATRİSTİ ÖLDÜREN SANIK YENİDEN HAKİM KARŞISINDA

BAHÇELİEVLER'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman'ı öldüren Serhat Tunçdemir'in yargılandığı dava, Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülmeye başlandı.

Bahçelievler'de özel bir hastanede görevli psikiyatri uzmanı doktor Fikret Hacıosman(57)'ı, 2018 yılında başından vurarak öldüren Serhat Tunçdemir 'Tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay, olayın 'Tasarlama' fiiliyle değil 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle' meydana geldiğini belirterek kararı bozdu.