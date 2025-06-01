PSG Şampiyonluğu Sonrası Paris'te Olaylar: 1 Genç Hayatını Kaybetti, 427 Gözaltı

PSG Şampiyonluğu Sonrası Paris'te Olaylar: 1 Genç Hayatını Kaybetti, 427 Gözaltı
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Fransız futbol takımı Paris Saint-Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olmasının ardından Paris'te kutlamalar sırasında 17 yaşında bir genç bıçaklanarak hayatını kaybetti. Aynı zamanda şehir genelinde şiddet olayları yaşandı ve toplamda 427 kişi gözaltına alındı.

Fransız Paris Saint-Germain ( Psg ) takımının UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmasının ardından Fransa'da çıkan olaylarda, 17 yaşında bir genç hayatını kaybetti, şimdiye kadar 427 kişi gözaltına alındı.

Fransız Paris Saint-Germain ( Psg ) takımı, İtalya temsilcisi Inter ile oynadığı final maçını 5-0 kazanarak, UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu oldu.

Psg'nin galibiyetinin ardından başkent Paris'in simgesi Eyfel Kulesi, takımın renkleriyle aydınlatıldı.

Paris sokaklarında, Parc des Princes Stadı etrafında ve başkent çevresinde PSG taraftarları, takımlarının zaferini coşkuyla ve havai fişeklerle kutladı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Parc des Princes Stadı'nın etrafında ve Şanzelize Caddesi'nde polisin taraftarlardan oluşan kalabalığı dağıtmak için biber gazı ve copla müdahalede bulunduğu görülüyor.

Öte yandan stadın etrafında bazı barikatlar ve en az bir araç ateşe verilirken, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bazı taraftarlar, polisten kaçmak için, güvenlik şeridini aşarak yola atladı.

PSG'nin zaferini kutlamak için Şanzelize Caddesi'ne gitmek isteyen taraftarlar, bir banliyö treni istasyonunda izdihama neden oldu.

Le Figaro gazetesi, PSG'nin zaferi sonrası Paris'te çıkan olaylarda en az 427 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Landes vilayetinde çıkan olaylarda bir kişi öldü

Şampiyonluk kutlamaları sebebiyle ülke genelinde şiddet olayları da yaşandı.

Landes vilayetine bağlı Dax'taki kutlamalar sırasında bıçaklanan 17 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Grenoble kentinde ise bir sürücünün, aracının kontrolünü kaybederek yayaların arasına dalması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralanırken, başkent Paris'teki kutlamalarda da en az 9 polis yaralandı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
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