CHP Genel Merkezi'ne Polis Müdahalesi... Psakd'dan Ak Parti'ye: Ne Yaparsanız Yapın, Suçlarınızın Üstünü Örtemezsiniz

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesini 'despotik ve faşizan' olarak nitelendirerek kınadı.

(ANKARA) - PSAKD, CHP Genel Merkezi'ne yapılan polis müdahalesine "Devletin kolluk gücünü, halkın iradesine karşı bir sopa gibi kullanan bu despotik anlayışı açıkça ve nefretle kınıyoruz! Bu saldırılar, ülkeyi içine sürüklediğiniz yangını gizleme telaşıdır. Ancak ne yaparsanız yapın, suçlarınızın üstünü örtemezsiniz" diye tepki gösterdi.

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği (PSAKD) Genel Merkezi, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle tahliye edilmesine ilişkin açıklama yaptı. "Siyasi iktidar, kaybettiği meşruiyeti halka, muhalefete ve demokratik kurumlara saldırmakta aramaktadır" ifadelerinin yer aldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik gerçekleştirilen açık, pervasız ve hukuk dışı polis müdahalesi; demokrasinin kırıntılarına dahi tahammülü olmayan faşizan bir kuşatmanın kanıtıdır."

Devletin kolluk gücünü, halkın iradesine karşı bir sopa gibi kullanan bu despotik anlayışı açıkça ve nefretle kınıyoruz! Bu saldırılar, ülkeyi içine sürüklediğiniz yangını gizleme telaşıdır. Ancak ne yaparsanız yapın, suçlarınızın üstünü örtemezsiniz.

"HALKIN ÇIĞLIĞINI SUSTURAMAYACAKSINIZ"

Hukuksuzluğunuzu Kanıksatamazsınız. Seçilmişlere, demokratik siyasete, gazetecilere, devrimcilere, sendikacılara, çevrecilere yönelik her türlü hukuk dışı müdahale, doğrudan halkın iradesine çekilmiş bir resttir. Bu hukuksuz barikatlarınız, bizzat alanlarda, sokaklarda yine halkın meşru direnişiyiyle yıkılacaktır.

Halkın Çığlığını Susturamayacaksınız. Halka reva gördüğünüz açlığı, derin yoksulluğu ve kadın cinayetlerini, emperyalist haydutların taşeronluğuyla Suriye'de Alevi halkına yönelik yürütülen katliamları, çevre ve doğa talanını baskıyla unutturamazsınız.

GEZİ HATIRLATMASI

Gençliğin İsyanını Boğamazsınız. Gezi'nin yıl dönümündeyiz, Gezi'de ve başka başka alanlarda katlettiğiniz gençlerin anısını ve sokağa sığmayan haklı isyanını hafızalardan silemezsiniz. Okulsuz, geleceksiz bıraktığınız üniversite öğrencilerinin öfkesi sizleri elbet koltuklarınızdan edecektir. Katilleri Aklama Utancıyla Yaşayacaksınız. Madimak'ta 33 canımızı diri diri yakan katilleri serbest bırakan, davayı "zaman aşımı" tiyatrosuyla kapatan zihniyetiniz, insanlığa karşı suç işlemeye devam etmektedir. Sivas'ı unutturmayacağız, katilleri de onları kollayanları da asla affetmeyeceğiz.  Zalimlerin saltanatı varsa, mazlumun da koparıp alacağı hakkı ve sarsılmaz bir direnci vardır."

Kaynak: ANKA
