Üniversite öğrencisi Dilasu, protezleriyle yaşama tutundu

İzmir'de, anne karnındayken yaşadığı kordon sıkışması nedeniyle iki kolu ve bacağı tam gelişmeden dünyaya gelen üniversite öğrencisi Dilasu Madran, eğitimini, vücudundaki protezlerle başarıyla sürdürüyor.

İzmir Ekonomi Üniversitesinden (İEÜ) yapılan açıklamaya göre, kolları ve bacağındaki sorunlar nedeniyle şimdiye dek 15 kez ameliyat geçiren Dilasu Madran, hayata küsmeyerek arkadaşlarına da örnek oluyor.

Tedavi sürecinde kol ve bacaklarına protez takılan İEÜ Meslek Yüksekokulu Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik Programı öğrencisi olan Madran, kampüsteki binanın girişine kadar annesiyle birlikte geliyor.

Açıklamada sözlerine yer verilen Madran, geçmişe takılı kalmadığını, her daim geleceğe odaklanarak hayat enerjisini yüksek tuttuğunu belirtti.

Ailesi, arkadaşları ve üniversitedeki akademisyenlerin kendisinin en büyük destekçisi olduğunu aktaran Madran, şunları kaydetti:

"Sadece benim değil, herkesin başından çeşitli sıkıntılar geçebilir. Önemli olan yaşama enerjiyle, öz güvenle sarılmak. Ben de böyle yaptım ve geçmişte yaşadığım zorlukların, geleceğime de set çekmesine izin vermedim. Kendimi şu anda çok enerjik, mutlu hissediyorum. Beni seven, bana güvenen ailem ve arkadaşlarım var. Onlara sahip olduğum için çok şanslıyım. Hiçbir zaman karamsar olmadım. Hep iyi ve olumlu düşünürüm, umudumu sürekli yenilerim. Benim güç kaynağım, hayat sırrım ve reçetem de bundan oluşuyor."

Üniversitede vakit geçirmekten büyük keyif aldığını belirten Madran, "Kollarım protez olduğu için yazmakta zorlanıyorum. Akademisyenlerimden sınav sorularımın yazılı değil de 'şıklı' olmasını istedim. Bu konuda da bana destek oldular, kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İEÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Burçin Önder de Dilasu Madran'ın azim dolu hikayesi, çalışkanlığı ve kararlılığının kendisini çok etkilediğini kaydetti.