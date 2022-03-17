Protez bacağıyla hayata tutunan gence medikal firmasından haciz

DENİZLİ Denizli'de geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden 22 yaşındaki Celal Mert Abacı, takılan protez bacak ve futbolla hayata tutundu. Sigortadan gelecek olan parasını alamayınca medikal firmasıyla davalık olan Abacı'nın protez bacağına önce icra takibi başlatıldı ardından ise haciz gönderdi.

Kaza, 2018 yılında Honaz ilçesi Sapaca Mahallesi'nde meydana geldi. Yakınıyla birlikte Kaklık Mahallesi'ne yolculuk yapan 22 yaşındaki Celal Mert Abacı, başka bir aracın çarpması neticesinde ağır yaralandı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri Abacı'ya yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Abacı, uzun süre tedavi gördüğü hastanede sağ bacağını diz üstünden kaybetti.

Trafik kazasında bacağını kaybetti, hayata futbolla tutundu

Bir bacağını kaybettiğinde 18 yaşında olan Celal Mert Abacı, hayata tutunmak için uzun bir süre çaba gösterdi. O dönemde takılan diz üstü protez sayesinde ayağa kalktı. Yeni bir hayata başlayan ve zorluklar içerisinde tutunmaya çalışan Abacı, kazaya neden olan karşı taraftan şikayetçi olarak mahkemeye başvurdu. Mahkeme 2 defa Abacı'nın haksız olduğunu öne sürmesinin ardından son başvurduğu 3'üncüsünde kazandı. Mahkemeyi kazanan 22 yaşındaki Abacı, eski tip protezini değiştirmek için gittiği medikal firmasının önerisiyle modern bir protez bacakla değiştirdi. Orada tanıştığı bir kişi sayesinde hayata tutunmaya çalışan Abacı, Ampute Futbol takımında forma giymeye başladı.

"Medikal tarafından icra takibi başlattılar"

Mahkemeyi kazanan ve hayata futbolla tutunan Abacı, sigortadan beklediği parayı alamadı. Sigorta tarafından 'evrakların işlemde' gerekçiyle ertelenerek ödeme yapılmayan Abacı'ya, medikal firması tarafından haciz geldi. 22 yaşındaki Celal Mert Abacı, "Trafik kazası geçirdim 2018 yılında diz üstü olarak kestiler. Ardından medikalden protez gittik aldık. Protezi aldıktan sonra bir yıllık anlaşma yapmıştık, ödemesiyle ilgili olarak. Bunu biz ödeyemedik ve mahkemeye başvurmuştum. Davada ben haklı olduğum halde ilk onları haklı göstermişti. Ondan sonra benim mağduriyetim anlaşılınca davayı tekrar çevirdik ve haklı oldum mahkeme bitti. Şu anda sigorta şirketi tarafından paramı alamıyorum. Bu yüzden de medikale borcumu ödeyemiyorum. Ödeyemediğimiz içinde medikal tarafından icra takibi başlattılar. Ampute futbol oynamaya daha yeni başladım. Önceden futbol oynuyordum. Ayağımı kaybettikten sonra medikalde bir abinin tavsiyesiyle başladım. Şuanda 1 yıldır oynuyorum" dedi.