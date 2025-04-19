Protez Atölyesi ile Engellilere Umut Oluyorlar

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, protez kol ve bacaklar kullanan İzet Onuzi, atölyesinde ürettiği protezlerle engellilere umut olmaya çalışıyor.

Tiran'da 1994'te tren kazası sonucu kol ve bacaklarını kaybeden ve protez kullanmaya başlayan 55 yaşındaki Onuzi, AA muhabirine protez üretim atölyesiyle ilgili bilgi verdi.

Onuzi, yaklaşık 15 yıldır hizmet veren protez üretim atölyesinde kendisi gibi protez el, kol ve bacak ihtiyacı olanlara umut olmaya çalıştığını söyledi.

Geçirdiği kaza sonucu protez kullanmaya başladığını ifade eden Onuzi, atölyesindeki asıl arzusunun, engelli bireylere protez ve diğer hizmetlerle yardım sağlamak olduğunu belirtti.

"Türkiye'den protez üretimi için ham madde konusunda özel destek gördük"

Onuzi, "Kaza sonrası benim için çok ağırdı. Birkaç ay sonra protez taktım ve rehabilitasyona başladım, ayağa kalktım ve hayatıma devam ettim. Başlangıç benim için olduğu kadar ailem için de zordu. Ailemin, yakınlarımın desteğini alarak hayatıma, rehabilitasyonuma devam ettim." ifadelerini kullandı.

"Hayat için Umut" engelliler derneğini 2011'de kurduğunu belirten Onuzi, derneğine kendisiyle aynı kaderi paylaşanlara umut olması amacıyla bu ismi verdiğini kaydetti.

Onuzi, "Derneğimizin sunduğu tüm hizmetler ve yardımcı cihazlar, ücretsiz sağlanmaktadır. Dernek binamızda tüm ekipmanlarıyla protez atölyesi açtık, oğlum da burada gönüllü protez teknikeri olarak çalışıyor. Bu derneğe yaptığımız yardımlar, en çok ihtiyaç sahibi olan insanlara yönelik. Atölyemizin açılışından bu yana 170'in üzerinde kişinin ücretsiz hizmet verilerek rehabilite edilmeleri ve sosyal hayata entegre edilmeleri sağlandı." diye konuştu.

Geçen yıllarda başta Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği olmak üzere Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile farklı Türk kurum ve kuruluşlardan destek aldıklarını dile getiren Onuzi, "Kurban bayramlarında ve ramazanda bize gıda yardımında bulunan Türkiye'den protez üretimi için ham madde konusunda da özel destek gördük." dedi.

"Bu insanlara protez ilk takıldığında ve yürümeye başladıklarında çok büyük bir duygu yaşanıyor"

Onuzi'nin 27 yaşındaki oğlu Feriz Onuzi de 5 yıldır protez atölyesinde gönüllü çalıştığını, bu arada fizyoterapi eğitimi alarak protez teknikeri olarak uzmanlaştığını anlattı.

Atölyede protez üretimi yapan Feriz Onuzi, bu mesleği seçmesinin sebebinin babası olduğunu söyledi.

Feriz Onuzi, "Bu insanlara protez ilk takıldığında ve yürümeye başladıklarında çok büyük bir duygu yaşanıyor. Devam etmeye karar verdim. Beş yıldır bu atölyede gönüllü çalışıyorum. Mümkün olduğunca çok çalışmayı ve Arnavutluk genelinde mümkün olduğunca çok insana yardım etmeyi umuyorum." ifadelerini kullandı.

Protezlerin hazırlanma sürecine ilişkin bilgi veren Feriz Onuzi, bunun 2 ila 3 hafta sürdüğünü, üretimde karbon fiber, reçine, taban ve diz mekanizması gibi malzemelerin kullanıldığını sözlerine ekledi.???????